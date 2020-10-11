На МКС починили туалет

Сломавшийся туалет на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда» починили, передает РИА Новости.

В туалете выявили «дырку», из-за которой происходила утечка воздуха. Согласно переговорам экипажа с Землей, теперь он снова функционирует.

«Хорошие новости, тогда мы снова можем использовать АСУ (ассенизационно-санитарное устройство. — прим. «Ленты.ру»)», — сказал специалист российского центра космонавту Анатолию Иванишину.

Туалет вышел из строя на МКС в субботу, 10 октября. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам дождаться инструкции от разработчиков устройства и временно пользоваться уборной на американском сегменте.

В настоящее время на МКС есть туалеты российского производства в модулях «Звезда» и Tranquility. Еще один, уже американский туалет планируют установить в Tranquility позднее.