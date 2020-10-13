Объяснен запрет на алкоголь на борту МКС

Запрет на использование любого спиртосодержащего средства на борту Международной космической станции (МКС) объясняется тем, что оно может привести к поломке систем очистки воздуха. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.

«Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами», — пояснил он. После этого, по словам космонавта, моментально отключаются системы очистки воздуха.

Депутат добавил, что в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам вина для борьбы с последствиями радиации. Однако впоследствии от этой идеи пришлось отказаться из-за влияния спирта на системы станции.

В 2018 году сообщалось, что новогоднее шампанское на столе космонавтом МКС заменено фотографией. Это связано с тем, что на МКС нельзя хранить шипучие напитки и алкоголь: после открытия бутылки газированный напиток превратится в смесь, которая займет весь возможный объем, и космонавтам придется заниматься уборкой станции.