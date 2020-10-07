Предсказан срок службы МКС после утечки

Утечка воздуха на борту Международной космической станции (МКС) ставит под сомнение возможность ее эксплуатации после 2024 года. Такой срок службы в беседе с РИА Новости предсказал член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

По его словам, надежды на продление службы рассеивает постепенное старение станции, появление у нее связанных с возрастом «болезней». «Именно мелочевки, что знакомо владельцам старых автомобилей. Это называется — начинает сыпаться. То лампочка, то прокладка начинают лететь», — пояснил эксперт.

Ионин подчеркнул, что нынешнюю трещину в корпусе найдут и устранят. Однако вслед за ней могут появиться и другие неполадки. «Это ни плохо, и ни хорошо, просто время пришло. У всего есть свой срок жизни», — подытожил он.

Специалист также напомнил, что изначально срок службы МКС рассчитывали до 2015 года, а затем продлевали до 2020 и 2024-го.

Об утечке воздуха в российском модуле МКС «Звезда» стало известно 20 августа. В настоящее время у специалистов две версии, где находится повреждение: одна из возможных зон утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а другая — рядом с трубопроводами.