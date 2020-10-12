В российском модуле МКС выросла температура

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), где обнаружена протечка, выросла температура, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чего-то у нас тут температура медленно повышается», — сказал космонавт Иван Вагнер специалисту подмосковного центра управления полетами. Тот в ответ ответил, что температурный режим вернется в норму утром в понедельник, 12 октября, когда в «протекающую» промежуточную камеру модуля будет открыт люк.

Ранее в субботу, 10 октября, на МКС из строя вышел туалет. В нем выявили «дырку», из-за которой происходила утечка воздуха. Согласно переговорам экипажа с Землей, теперь он снова функционирует.

20 августа стало известно об утечке воздуха в российском модуле МКС «Звезда». В настоящее время у специалистов две версии, где находится повреждение: одна из возможных зон утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а другая — рядом с трубопроводами. Вечером 9 октября российский космонавт Иван Вагнер залепил возможные источники утечки пластилином, однако это не помогло.