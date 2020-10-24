На МКС после заклейки скотчем продолжилась утечка воздуха

В российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжилась утечка воздуха, несмотря на заклейку места утечки термостойким скотчем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как доложил экипаж в переговорах с Землей, которые транслирует НАСА, люк промежуточной камеры, в которой была зафиксирована трещина, был закрыт для контроля давления в ночь с 23 на 24 октября. За 13 часов давление там упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба — скорость утечки составила четыре миллиметра в час.

Как пишет агентство со ссылкой на корпорацию «Роскосмос», повреждение борта не угрожает космонавтам. В настоящее время специалисты на Земле ищут способы залатать его навсегда.

15 октября российский космонавт Анатолий Иванишин заявил о найденном месте утечки воздуха. По его словам, трещину на борту МКС удалось обнаружить с помощью чайного пакетика.

Изначально ее заклеивали с помощью пластилина, однако утром 10 октября космонавт Иван Вагнер сообщил, что давление в протекающем отсеке модуля упало до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка данный показатель составлял 727 миллиметров, то есть пластилин утечку остановить не помог.