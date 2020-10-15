Обнаруженную пакетиком чая негерметичность российской «Звезды» заклеят скотчем

Космонавт Анатолий Иванишин 15 октября заявил об обнаружении места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию переговоров члена экипажа с Центром управления полетами (ЦУП).

«Нашли возможное место негерметичности», — сказал космонавт. В ответ на это ЦУП предложил заклеить скотчем негерметичность российской «Звезды».

По словам космонавта Анатолия Иванишина, утечку воздуха на МКС обнаружили при помощи пакетика чая. «У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — отметил космонавт.

Утром 10 октября космонавт Иван Вагнер сообщил, что давление в протекающем отсеке модуля упало до 634 миллиметров ртутного столба, тогда как при закрытии люка данный показатель составлял 727 миллиметров, то есть пластилин утечку остановить не помог.

1 октября руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечивает общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

В конце сентября сообщалось, что скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.