Россиянин стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции (МКС), приняв эстафету от американца Кристофера Кэссиди. Трансляция церемонии велась на сайте НАСА, передает РИА Новости.

Кэссиди в американском модуле Destiny передал Рыжикову символический ключ от МКС. Церемония прошла в присутствии шестерых членов объединенного экипажа.

Кристофер Кэссиди 22 октября вернется с МКС на Землю вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиными и Иваном Вагнером на корабле «Союз МС-16». Сергей Рыжиков вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс продолжит полет на МКС до апреля 2021 года.

В последнее время на МКС участились случаи нештатных ситуаций. Так, 11 октября в российском сегменте уже ломался туалет, на его починку потребовался день. Кроме того, космонавты столкнулись с утечкой воздуха. Дырку долго не могли обнаружить, для ее поиска предлагались варианты с ватой и чайными пакетиками. 15 октября утечка была найдена, трещина достигает двух-четырех сантиметров, ее заклеили каптоновой лентой.