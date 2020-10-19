Раскрыт размер трещины в российском модуле МКС

Источник в ракетно-космической отрасли раскрыл РИА Новости размер трещины в модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

По его словам, анализ снимков показал, что в длину трещина достигает два-четыре сантиметра. «Космонавт [Сергей] Рыжиков временно заклеил ее каптоновой лентой», — рассказал собеседник.

«Роскосмос» сообщил агентству, что в настоящее время готовится «программа действий для постоянной герметизации места утечки».

15 октября космонавт Анатолий Иванишин заявил об обнаружении при помощи пакетика чая места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

1 октября руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

В конце сентября сообщалось, что скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.