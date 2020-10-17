На МКС восстановили работу российской системы подачи кислорода

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) восстановили работу системы подачи кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что экипажем под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции были устранены неполадки в системе «Электрон-ВМ», которая установлена в российском модуле «Звезда».

Система получения кислорода на МКС отказала 15 октября. Подобные инциденты на МКС случаются, на станции есть запасы кислорода. Американский сегмент оснащен собственной системой получения кислорода.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



