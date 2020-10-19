На МКС сломался туалет и задымился пылесос

На Международной космической станции (МКС) обнаружилась серия неполадок. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами, передает РИА Новости.

По его словам, на станции вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Также он пожаловался за задымившийся пылесос, и что в туалете загорелась лампочка, предупреждающая о некачественном консерванте. Комментируя последнюю неисправность, специалист на Земле предположил, что в системе переработки отходов жизнедеятельности мог образоваться пузырь.

В последнее время на МКС участились случаи нештатных ситуаций. Так, 11 октября в российском сегменте уже ломался туалет, на его починку потребовался день. «Электрон-ВМ» выходил из строя всего четыре дня назад.

Кроме того, космонавты столкнулись с утечкой воздуха. Дырку долго не могли обнаружить, для ее поиска предлагались варианты с ватой и чайными пакетиками. 15 октября утечка была найдена, трещина достигает двух-четырех сантиметров, ее заклеили каптоновой лентой.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.