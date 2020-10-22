Экипаж МКС вернулся на Землю

Российский космический корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Транспортный пилотируемый корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 02:32 по московскому времени и благополучно вернулся на Землю в 05:54. Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее.

Российских космонавтов доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звездном городке, а за их состоянием здоровья будут наблюдать врачи.

«Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!» — заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

На МКС остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс.

19 октября Иванишин сообщил специалисту центра управления полетами о серии неполадок на МКС. По его словам, на станции вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ», задымился пылесос, а в туалете загорелась лампочка, предупреждающая о некачественном консерванте.

В последнее время на МКС участились случаи нештатных ситуаций. Так, 11 октября в российском сегменте уже ломался туалет, на его починку потребовался день. «Электрон-ВМ» выходил из строя всего четыре дня до этого.

Кроме того, космонавты столкнулись с утечкой воздуха. Дырку долго не могли обнаружить, для ее поиска предлагались варианты с ватой и чайными пакетиками. 15 октября утечка была найдена, трещина достигает двух-четырех сантиметров, ее заклеили каптоновой лентой.