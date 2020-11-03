Космонавтам на МКС отправили черную икру

Космонавтам, находящимся на борту Международной космической станции (МКС), традиционно отправили баночки с черной икрой. Теперь экипаж сможет украсить ею новогодний стол, несмотря на перенос запуска грузового корабля «Прогресс» на 2021 год. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.

«На "Союзе", на котором летели космонавты, в составе продуктов была доставлена икра паюсная 10 баночек. (...) Фрукты, конечно, не долежат», — отметил он. Агуреев уточнил, что речь идет о баночках объемом 30 грамм.

Ранее сообщалось, что в состав пайка, который отправят космонавтам, войдут грейпфруты, лимоны, апельсины, шоколад, сушеные фрукты, конфеты, ягоды с сахаром, сгущенка, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, и пирожные.

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» должен был доставить подарки на борт станции 11 декабря. Однако его пуск перенесли на 2021 год.