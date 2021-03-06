Лучшая боксерша мира снова победила и попала в историю спорта

Американская боксерша Кларесса Шилдс одержала победу над Мари-Ив Дикер и сохранила статус чемпионки мира по двум версиям. Об этом сообщает «Би-би-си».

25-летняя спортсменка удержала пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также отняла у оппонентки пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и корону Международной федерации бокса (IBF). Таким образом, Шилдс вошла в историю спорта, став первой среди мужчин и женщин неоспоримым чемпионом в двух весовых категориях (в эпоху четырех поясов).

Шилдс — лучшая боксерша мира согласно рейтингам журнала The Ring и ESPN. Кроме того она дважды завоевывала золото на Олимпийских играх.

С декабря 2020-го Шилдс — боец смешанного стиля (MMA). Она подписала контракт с Professional Fighting League и продолжила выступать в боксе.