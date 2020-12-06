Перешедшая из бокса в MMA олимпийская чемпионка удивила звезду UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отметил, что впечатлен способностями олимпийской чемпионки по боксу Кларессы Шилдс, которая перешла в новый для себя вид спорта. Ролик с тренировки девушки он опубликовал в Twitter.

«Неплохо, это впечатляет», — удивился звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На видео Шилдс демонстрирует не только привычную для себя технику, но и удары ногами. Американка тренируется вместе с бывшим чемпионом UFC в академии Jackson-Wink MMA.

О переходе Шилдс в MMA стало известно 1 декабря. Лучшая боксерша мира подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL).

Шилдс — двукратная олимпийская чемпионка. В профессиональном боксе она провела десять поединков и одержала десять побед. Американка удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).