Бывший чемпион UFC объяснил отказ считать Нурмагомедова величайшим бойцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деметриус Джонсон отказался считать Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсмен объяснил это тем, что россиянин провел слишком мало титульных боев. Именно поэтому номером один американец считает своего соотечественника Джона Джонса.

«Продолжительность владения чемпионским поясом имеет большое значение. Посмотрите на Джонса, он провел 15 титульных поединков. Это требует огромных усилий в поддержке мотивации», — добавил Джонсон.

28 октября Джонс назвал чушью решение сделать Нурмагомедова лидером рейтинга UFC. Он заметил, что единственным известным соперником Нурмагомедова был ирландец Конор Макгрегор.

27 октября Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером рейтинга бойцов UFC. Это произошло после того, как он попросил руководство промоушена поставить его на первое место.

24 октября Нурмагомедов объявил об уходе из спорта, одержав победу над американцем Джастином Гейджи и защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала для него 29-й в карьере.