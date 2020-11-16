Дядя Нурмагомедова отреагировал на порчу граффити с портретом бойца

Дядя российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов отреагировал на действия вандалов в Челябинске, которые испортили граффити с портретом бойца. Его слова приводит Sport24.

Он признался, что не считает случившееся провокацией. Нурмагомедов связал это с недавней инициативой присвоить отечественному спортсмену звание Героя России. «Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так», — заключил родственник бойца.

Ранее 16 ноября стало известно, что граффити с изображением Нурмагомедова в Челябинске было испорчено вандалами. Неизвестные написали поверх портрета бойца фразу «Он не наш герой».

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он трижды защитил пояс чемпиона организации в легком весе. На счету бойца 29 побед в 29 поединках.