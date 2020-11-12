Орловский прокомментировал версию о договорном бое между Нурмагомедовым и Гейджи

Боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» прокомментировал версию о договорном бое между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

«Много слышал об этом. Я болел за Хабиба, но слышал, что очень многие обсуждали такую возможность из-за того, как Гейджи дрался», — заявил Орловский. Он добавил, что ни разу не сталкивался с договорными боями в UFC, потому что в Америке это является федеральным преступлением, и бойцы боятся попасть за решетку.

9 ноября бывший боец MMA и киноактер Олег Тактаров назвал бой Нурмагомедова с Гейджи договорным. Он посчитал, что это нормально, когда спортсмены хотят заработать денег.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта и заявил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.