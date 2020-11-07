UFC вернул Нурмагомедова на первое место в рейтинге лучших бойцов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) спустя час вернул российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Соответствующий рейтинг представлен на официальном сайте организации.

Ранее в субботу, 7 ноября, на первой строчке рейтинга оказался ирландец Конор Макгрегор. Поклонники смешанных единоборств и СМИ возмутились таким решением, указывая, что ирландец провел последний поединок в январе.

Позже рейтинг вернули к прежней версии, обновленной 27 октября. Макгрегора вновь поставили на 11-е место.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

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