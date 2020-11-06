Герой России оценил идею присвоить Нурмагомедову звание

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев оценил идею присвоить российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову это звание. Его слова приводит «Газета.Ru».

Толбоев поддержал данную инициативу и посчитал, что Нурмагомедов совершил подвиг, дав веру в собственные силы тысячам юных спортсменов. Он добавил, что с бойцом знакомы величайшие спортсмены, а это, в свою очередь, поднимает престиж России. «Геройство бывает разное. Хабиб представляет Россию. Посмотрите, как весь мир это воспринимает. Это признание страны», — подытожил летчик.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Против инициативы выступила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.