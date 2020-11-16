Вандалы оставили послание на граффити с портретом Нурмагомедова

Вандалы испортили граффити с портретом российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в Челябинске. Об этом сообщается в сообществе «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте».

Портрет 32-летнего спортсмена на одном из строений города нарисовал местный граффити-художник Тимур Бразил. Неизвестные оставили послание, нанеся черной краской фразу «Он не наш герой».

В октябре Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Причиной стали слова политика, раскритиковавшего качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самюэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил об уходе из спорта. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках.