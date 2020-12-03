Олимпийская чемпионка заявила о засилье сексизма в боксе

Олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс заявила о засилье сексизма в спорте. Об этом сообщает TMZ.

25-летняя спортсменка прервала выступления по правилам бокса и подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL). Одной из причин перехода в смешанные единоборства (MMA) она назвала несправедливое отношение промоутеров к боксерам-девушкам.

«В боксе сплошной сексизм. С тобой обращаются так, будто услугу оказывают, хотя ты можешь быть чемпионом мира при этом», — заявила Шилдс. Она также обратила внимание на то, что менее титулованные боксеры-мужчины могут получать за бои миллионы долларов.

Шилдс привела в пример гонорары олимпийской чемпионки Кайлы Харрисон, перешедшей в MMA. «Кайла получила свой миллион гораздо раньше, чем я, когда боксировала», — утверждает американка.

О переходе Шилдс в PFL стало известно 1 декабря. Американка — лучшая боксерша на планете по версиям журнала The Ring и издания ESPN.

Шилдс — двукратная олимпийская чемпионка. В профессиональном боксе она провела десять поединков и одержала десять побед. Американка удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).