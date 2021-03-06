Мужчина несколько лет жил со скелетом жены из-за страха одиночества

Мужчина из ирландского города Коув несколько лет прожил со скелетом своей жены из-за страха одиночества. Об этом пишет The Sun.

Так, 78-летний Дэниел Мэлли хранил в доме останки супруги, умершей по естественным причинам, как сообщил ее муж. Полицейским он признался, что не хотел мириться с исчезновением жены и расставаться с ней после ее смерти. Правоохранители начали расследование обстоятельств ее смерти.

Всем, кто спрашивал, Мэлли говорил, что его жена Кристина находится за границей. Однако большинство соседей, как отмечает портал, не знали о ее существовании.

Тело пенсионерки нашли несколько дней назад. Мэлли не сообщал о ее смерти, и медицинские службы забеспокоились, когда женщина не явилась на вакцинацию. Медики опросили соседку семейной пары, и та ответила, что не знает никакой Кристины Мэлли и видела в их доме лишь Дэниэла Мэлли.

Согласно документам, пара поженилась в 1976-м году. В 1995-м они переехали в двухквартирный дом в Коуве. Сейчас Кристине Мэлли должно было быть за 80 лет.