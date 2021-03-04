Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни

Женщина перенесла клиническую смерть после автокатастрофы и рассказала о своих видениях загробной жизни. Об этом сообщает издание Express.

Женщина по имени Элен (Elaine) попала в серьезное ДТП. В результате она перенесла временную остановку сердца. О своих видениях женщина написала в Фонд исследования посмертного опыта.

Элен утверждает, что прежде, чем она вернулась к жизни, она ощутила себя единым атомом в абсолютной пустоте. «Когда я умерла, меня окружала чернота. Я ничего не видела и не слышала. У меня не было знания ни о смерти, ни даже о существовании в целом», — рассказала она.

Женщина отметила, что это было похоже на сон, но с полным осознанием себя. «Я чувствовала себя частью всего этого, как будто я вся была единым атомом, и была связана с атомами вокруг меня. Я не чувствовала ничего, кроме спокойствия», — заявила Элен.

Вряд ли существование загробной жизни когда-либо будет доказано или опровергнуто, но ученые считают, что вера в него может идти на пользу людям. «Идея о возможности бессмертия может оказать положительный эффект на здоровье», — считает лектор по религиоведению в Открытом университете Сюзанна Ньюкомб (Suzanne Newcomb).

Она пояснила, что надежда может помочь телу бороться с заболеваниями и повышает шанс на спонтанную ремиссию.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

Ранее сообщалось, что женщина перенесла остановку сердца и рассказала о видениях загробной жизни, которые предстали перед ней в этот момент. «Волны счастья и спокойствия проходили через меня вместе с болью. Я была за пределами своего тела, и в то же время внутри него», — сказала она.