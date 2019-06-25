Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Жительница американского города Финикс, штат Аризона, пережила клиническую смерть и рассказала о своих ощущениях. Ее историей поделилось издание The Mirror.

В феврале 2018 года у Тины Хайнс (Tina Hines) случился сердечный приступ. Ее муж Брайан сделал ей сердечно-легочную реанимацию, но вскоре сердце женщины вновь остановилось. Он вызвал скорую помощь, прибывшие на место парамедики запускали сердце Тины еще несколько раз по пути в больницу. По словам врачей, в течение 27 минут американка была «фактически мертва».

В больнице врачи использовали дефибриллятор, и женщина, подключенная к капельницам и аппарату искусственной вентиляции легких, очнулась. Она попросила у докторов ручку и блокнот и написала: «Это правда». Тину спросили, что она имеет в виду, и она показала на небо.

Когда американка смогла говорить, она описала загробную жизнь так: «Все было так по-настоящему, цвета были очень яркими». Женщина утверждает, что видела фигуру, похожую на Иисуса, перед черными воротами, из которых лился желтый свет.

Историю Тины Хайнс рассказала ее племянница Мэди Джонсон (Madie Johnson). Ее так впечатлил рассказ тети, что она сделала татуировку на запястье с этой надписью.

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