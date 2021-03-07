Косметолог призвала женщин не опасаться химических компонентов в косметике

Косметолог и дерматовенеролог Алия Шаламберидзе призвала женщин не опасаться химических компонентов, содержащихся в косметике. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, всего в уходовом средстве должно быть около 10 составляющих. При этом 70 процентов из них могут быть искусственного происхождения. «Мы не можем в косметических составах избежать химических компонентов, потому что они являются связующим звеном. Желательно, чтобы в начале состава было два-три компонента растительных экстрактов, а дальше шли химические вещества, без которых крем не может долго существовать, он портится», — объяснила она.

Шаламберидзе предупредила, что большое количество растительных составляющих могут вызвать аллергическую реакцию. «Я рекомендую, чтобы в составе было два-три компонента, допустим, чайное дерево и алое, и достаточно. Если вы видите много-много растительных экстрактов, то это уже плохо», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если в составе средства прописаны непонятные слова, например, парабены и метил-парабены, то им пользоваться не следует.

В феврале косметолог Екатерина Захарова рассказала о смертельной опасности «уколов красоты». Она отметила, что, при инъекциях в губы отек держится около пяти дней, а затем спадает. Кроме того, неумелый врач может попасть иглой в сосуд, что спровоцирует отмирание тканей.