Умерла правозащитница Хеда Саратова

Российская правозащитница Хеда Саратова умерла в Чечне, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, женщина скончалась после продолжительной болезни.

Смерть члена Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни подтвердил РИА Новости глава СПЧ республики Тимур Алиев. По его словам, Саратова скончалась в результате болезни. «Это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения», — добавил Алиев.

Саратова умерла на 56-ом году жизни. Чеченская правозащитница родилась в Шатойском районе. Получила филологическое образование, преподаватель русского языка и литературы. Работала корреспондентом и независимым журналистом.

Позже, с начала 2000-х годов, начала активно заниматься правозащитной деятельностью. В 2007 году Саратова стала первым лауреатом премии имени Анны Политковской. Последние годы занималась возвращением женщин и детей, насильно вывезенных в зону боевых действий в Сирии и Ираке.