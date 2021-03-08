17-летний футболист умер от удара током

Английский футболист клуба «Файлд» Люк Беннетт погиб в возрасте 17 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Беннетт умер в результате несчастного случая. По предварительной версии следствия, спортсмен погиб от удара током — он коснулся металлическим шестом участка линии электропередач. Врачи, прибывшие на помощь, лишь констатировали смерть Беннетта. Вместе с футболистом находились двое подростков, они серьезно не пострадали.

Беннетт был футболистом академии «Файлда» и играл в составе второй команды. «Он был одаренным футболистом на поле, выделяясь в каждом матче за наш клуб», — говорится в заявлении клуба.

23 февраля стало известно о смерти футболиста молодежного состава итальянской «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би. Ивуариец боролся с раком печени. Он скончался на родине.