Умер знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков

Умер народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков. Об этом сообщил Росгосцирк на своей странице в Facebook.

Артист скончался на 85-м году жизни. «Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка», — сообщили в пресс-службе.

Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, по материнской линии он связан с цирковой династией Танти. Выступать он начал в возрасте 10 лет — сначала в жанре акробатики и гимнастики. После он попробовал свои силы в клоунаде и музыкальной эксцентриаде, но подлинных успехов достиг в дрессуре.

В 1996 году Бирюков возглавил Воронежский государственный цирк имени А.Л. Дурова. Был удостоен ордена Почета и За заслуги перед Отечеством IV степени.

