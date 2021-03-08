В Госдуме оценили слова украинского чиновника об «очень сильном ударе» по России

В Госдуме оценили слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко об «очень сильном ударе» по России. Об этом пишет RT со ссылкой на зампредседателя комитета Думы по международным делам Алексея Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что закрытие оппозиционных телеканалов на Украине — именно это украинский чиновник счел ударом — вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных. Чепа напомнил, что эти каналы пользовались большой популярностью и имели альтернативную точку зрения на многие вопросы.

«Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», — заявил он. Парламентарий также отметил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее Поцелуйко заявил, что закрытие в стране оппозиционных телеканалов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало «очень сильным ударом» по российскому «инструменту влияния в Украине».

О том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко, стало известно 19 февраля. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».