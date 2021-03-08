Раскрыты связи задержанного в Абхазии Героя ДНР с вором в законе Гули

У задержанного в Абхазии Героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авидзбы есть связи с главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым (Гули). Данная информация раскрыта в статье «Кавказского узла».

Утверждается, что задержанный командир ДНР — брат криминального авторитета Алхаса Авидзбы. Он, в свою очередь, был врагом Гули. Издание отмечает, что Авидзба якобы конфликтовал со многими криминальными авторитетами Абхазии, в том числе представителями клана вора в законе Мераба Джангвеладзе. Он также имел разногласия с Алхасом Агрбы и Тенгизом Лакербаем.

Бывший помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны вечером в четверг, 4 марта. В МВД сообщили, что по месту его жительства в селе Гумиста Сухумского района сотрудники правоохранительных органов изъяли патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба со снаряженными лентами, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Авидзба после победы на президентских выборах Аслана Бжании стал его помощником по международным связям. Он был освобожден от должности после того, как на своем джипе снес забор на границе с Россией из-за того, что пограничники пять часов проверяли его документы. Сам он говорил, что ушел с поста по причине разочарования в курсе нынешнего руководства Абхазии.

С 2014 по 2016 год Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя самопровозглашенной республики.