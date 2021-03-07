Раскрыты обвинения против задержанного в Абхазии Героя ДНР

Задержанного в Абхазии Героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахре Авидзбе обвиняют в незаконном хранении оружия. Об этом сообщила его адвокат Инга Габилая, передает ТАСС.

Во время встречи юриста со своим подзащитным в здании Службы государственной безопасности республики ей было предъявлено постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 217 УК Абхазии («Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору»), которая предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Из документа следует, что в группу входят пятеро друзей Авидзбе из ДНР. Адвокат предположила, что 7 марта следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

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По ее словам, к Авидзбе не применялась физическая сила. Он отказался от воды и еды, и потребовал свободы. Остальные фигуранты дела получили увечья при задержании.

Бывший помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны вечером 4 марта. В МВД сообщили, что по месту его жительства в селе Гумиста Сухумского района сотрудники правоохранительных органов изъяли патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба со снаряженными лентами, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Авидзба после победы на президентских выборах Аслана Бжании стал его помощником по международным связям. Он был освобожден от должности после того, как на своем джипе снес забор на границе с Россией из-за того, что пограничники пять часов проверяли его документы. Сам он говорил, что ушел с поста по причине разочарования в курсе нынешнего руководства Абхазии.

С 2014 по 2016 год Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания Героя самопровозглашенной республики.