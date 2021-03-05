В Абхазии задержали известного ветерана войны в Донбассе

Служба государственной безопасности Абхазии задержала ветерана войны в Донбассе, бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахру Авидзбу. Об этом написал российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.

По его словам, абхазские сотрудники спецслужб не предоставили никаких документов на задержание бывшего ополченца, но ворвались в его дом и увезли в неизвестном направлении. «Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора», — написал Пегов.

Он также понадеялся, что происходящее с Авидзбой — недоразумение, а власти республики разрешат эту ситуацию в короткие сроки. В свою очередь, представители Сухуми пока не комментировали ситуацию. Подробности инцидента неизвестны.

Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР с 2014 по 2016 годы. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания героя республики. Позже был назначен на пост помощника президента Абхазии, однако оставил его в 2020 году.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно.