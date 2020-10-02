В России задержали помощника президента Абхазии

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба задержан в России на десять суток за нарушение российско-абхазской границы в августе. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба в беседе с РИА Новости.

«Он [Авидзба] добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда», — отметил Шамба. Он также отметил, что у помощника президента Абхазии есть дипломатическая неприкосновенность, которую не учли в российских следственных органах.

В августе Авидзба протаранил ворота на границе с Россией из-за того, что его не хотели пропускать на родину ввиду долгов по налогам и коммунальным платежам. Пытаясь пересечь границу, он объяснил пограничникам, что вскоре оплатит все налоги, после чего предоставил дипломатический паспорт. Мужчине пришлось прождать решения несколько часов, из-за чего он не выдержал и нажал на газ.

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