Помощник президента Абхазии на джипе протаранил ворота на границе с Россией

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, которого не хотели пропускать на родину на российско-абхазской границе из-за долгов по налогам и коммунальным платежам, протаранил ворота. Видеозапись инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале в субботу, 8 августа.

Уточняется, что у Авидзбы ограничение на выезд из России из-за задолженностей. Пытаясь пересечь границу, он объяснил пограничникам, что вскоре оплатит все налоги, после чего предоставил дипломатический паспорт. Однако мужчине пришлось прождать решения пять часов, из-за чего он не выдержал и нажал на газ.

На кадрах можно заметить, как машина сносит ворота и уезжает в Абхазию.

«Человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час… Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве — я просто продолжил свой путь следования», — приводятся слова Авидзбы в сообщении.

Он пояснил, что запрет на выезд на него накладывается не в первый раз, однако все долги он впоследствии всегда выплачивает.