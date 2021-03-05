Стали известны подробности задержания в Абхазии Героя ДНР

Стали известны подробности задержания Службой государственной безопасности (СГБ) Абхазии Героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авидзбы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов провели в его доме обыск. Сейчас у здания СГБ, куда доставили Авидзбу, собрались его родственники и друзья. Они не намерены расходиться до его освобождения.

Официальных комментариев относительно произошедшего пока не последовало. При этом появилась информация, что в доме Авидзбы могли искать доказательства возможной подготовки государственного переворота.

Ранее сообщалось, что сотрудники СГБ Абхазии не предоставили никаких документов на задержание Авидзбы, ворвались в его дом и увезли в неизвестном направлении.

2 марта Авидзба участвовал в акции протеста около здания Народного собрания Абхазии, вызванной поездкой бывшего помощника президента Бенура Квирая в Грузию. По мнению оппозиции, эта поездка свидетельствовала о том, что руководство Абхазии «сдает страну».

Ахра Авидзба после победы на президентских выборах Аслана Бжании стал его помощником по международным связям. Он был освобожден от должности после того, как на своем джипе снес забор на границе с Россией из-за того, что пограничники пять часов проверяли его документы. Сам он говорил, что ушел с поста из-за того, что разочаровался в курсе нынешнего руководства Абхазии.

С 2014 по 2016 год Авидзба командовал несколькими подразделениями Народной милиции ДНР. Принимал активное участие в боях за Иловайск и Дебальцево, за что был удостоен звания героя самопровозглашенной республики.