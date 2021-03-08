Little Big выпустили новый клип Sex machine

Группа Little Big выпустила клип на песню Sex machine. Он выложен на YouTube-странице коллектива.

Эстетика клипа во многом построена на пародии на музыкальные видео 80-х и 90-х годов. Одну из главных ролей исполняет танцовщик из клипа Uno, на который в конце ролика делается отсылка.

Ранее сообщалось, что клип Little Big на песню Uno стал самым популярным музыкальным видео 2020 года среди российских пользователей YouTube.

3 марта стало известно, что Little Big будет участвовать в отборе на «Евровидение». Конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.