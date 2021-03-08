Девушка отказалась от замужества, получила кислотой в лицо и встретила любовь

Девушка по имени Прамодини Рул, чудом пережившая нападение с кислотой из-за отказа жениться, встретила свою любовь в больнице во время лечения. Об этом пишет The Mirror.

29-летний Сародж Саху познакомился с Прамодини в 2018 году в больнице — там работает его подруга. Несмотря на то что лицо девушки искажено ожогами, Саху влюбился и бросил работу, чтобы ухаживать за ней. Прамодини смогла увидеть возлюбленного только в сентябре 2020-го: из-за ожогов она практически полностью лишилась зрения.

«Он любит меня такой, какая я есть. Он всегда помогал мне жить счастливо», — поделилась девушка.

Помолвка состоялась еще три года назад, однако из-за пандемии COVID-19 пара смогла пожениться только сейчас. Теперь Прамодини и Сародж помогают людям, пережившим нападение с кислотой. Пара работает в штате Одиша.

По словам 28-летней девушки, она получила ожоги еще в 15 лет, когда отказалась выходить замуж. В результате она лишилась волос и почти полностью потеряла зрение. Девушка пережила несколько операций за последние 13 лет.