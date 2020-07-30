Вдове актера Марьянова захотели плеснуть в лицо кислотой из-за наследства

Вдове актера Дмитрия Марьянова Ксении Бик захотели плеснуть в лицо кислотой из-за наследства. Об этом сообщает StarHit.

По словам Бик, родственники артиста отказываются решать вопрос о разделе имуществе мирным путем. Когда стало ясно, что жена Марьянова не идет на компромисс с другими членами его семьи, ей начали поступать анонимные угрозы.

«Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: "Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться". Якобы ведутся разговоры, что хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить. Честно, я переживаю за себя», — поделилась вдова Марьянова.

Она пояснила, что хочет оставить себе трехкомнатную квартиру, в которой живет уже десять лет. Однако на жилье претендует не только она, но и отец актера и его сын от первого брака.

Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Директору центра Оксане Богдановой предъявили обвинения по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК России («Оставление в опасности»).