Появилась новая версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Появилась новая версия смерти российского актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что артист мог скончаться от удара в живот и последующего за этим разрыва сосудов. «Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — отмечается в материалах.

Ранее на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области появилась информация о том, что причиной смерти Марьянова являлся сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Эксперты считали, что это произошло из-за того, что забился кава-фильтр — конструкция, которая устанавливается в вену и не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу.

Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Директору центра Оксане Богдановой предъявили обвинения по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК России («Оставление в опасности»).

В октябре сообщалось, что перед смертью актера избили. Уже тогда отмечалось, что разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр, а в районе живота.

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