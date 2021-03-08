Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой

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В интернете появилось видео с места столкновения легкового автомобиля Volkswagen Tiguan с фурой ISUZU, в результате которого погибли семь человек. Ролик размещен в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно покореженный Volkswagen и наряд ДПС. Белую фуру в результате аварии развернуло, она перекрывает одну из полос.

Об аварии с семью погибшими стало известно ранее в понедельник, 8 марта. Произошло столкновение машин на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). На место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов. По некоторым данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

В региональном главке МВД сообщили, что все семеро погибших находились в одной машине, легковой автомобиль ехал с перегрузом. По информации РИА Новости, возраст погибших — от 17 до 24 лет.