В сборной Норвегии осудили поведение «заходящего слишком далеко» Большунова

В сборной Норвегии по лыжным гонкам осудили поведение россиянина Александра Большунова на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает Aftenposten.

«Все выглядит как помеха со стороны Большунова. Мы посмотрели несколько видео, показывающих, как он выбирает коридор. Он заходит слишком далеко», — заявил тренер Арильд Монсен. Он добавил, что команда обжалует дисквалификацию Йоханнеса Клебо, так как у них есть для этого основания.

На финишной прямой марафона, прошедшего 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежца Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

После этого Иверсен посчитал незаслуженной дисквалификацию партнера по сборной Клебо. Он также указал на пугающее поведение Большунова в ходе гонок.