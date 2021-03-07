Норвежца дисквалифицировали за столкновение с Большуновым в марафоне на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован по итогам марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьи удовлетворили протест российской стороны, которая указала на нарушение правил в отношении Александра Большунова со стороны норвежца. Таким образом, Клебо лишился победы, а россиянин получил серебряную медаль вместо бронзовой. Победителем стал норвежец Эмиль Иверсен. Третье место досталось еще одному представителю Норвегии Симену Хегстаду Крюгеру.

На финишной прямой марафона Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперников вперед. Россияне подали протест.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна бронзовая. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо серебра в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.