Большунов расплакался после поражения норвежцам в марафоне на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов расплакался после финиша мужского марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Эпизод попал в трансляцию, которую вел телеканал «Матч ТВ».

Гонка прошла ранее в воскресенье, 7 марта, россиянин пришел к финишу третьим. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен.

На финишной прямой Большунов в столкновении с Клебо сломал палку. Россияне подали протест, на момент написания новости судьи рассматривают этот эпизод и пока не приняли решения.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо бронзы в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.