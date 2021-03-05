Большунов назвал ошибку в борьбе за золото на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление на эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Его слова приводит ТАСС.

Большунов назвал тактическую ошибку, которая не позволила ему опередить Йоханнеса Клебо в финальном отрезке гонки. «Я считал, что на спуске он будет обкатывать слева, а он это сделал справа», — признался спортсмен.

Ранее российские лыжники упустили победу в эстафете на чемпионате мира. Лучшими стали представители Норвегии.

3 марта Большунов упустил бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем, заняв четвертое место. 27 февраля россиянин завоевал золото в скиатлоне.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит с 23 февраля по 7 марта.