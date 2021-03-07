Большунов проиграл норвежцам в марафоне на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в мужском масс-старте на 50 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Марафонская гонка прошла в воскресенье, 7 марта. Россиянин пришел к финишу вместе с двумя норвежцами. Золото завоевал Йоханнес Клебо, серебряная медаль досталась Эмилю Иверсену.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо бронзы в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.