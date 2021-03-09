Американский школьник принес на урок бомбу и случайно взорвал

В американском штате Мичиган школьник принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал ее. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в населенном пункте Ньюэйго. По данным следствия, 16-летний школьник случайно взорвал принесенное в учебное заведение устройство, в результате взрыва он получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще не менее четырех учеников получили более легкие травмы и сами обратились в медицинское учреждение. Всех людей из школы эвакуировали.

Сейчас ведется дальнейшее расследование произошедшего, в том числе правоохранительные органы выясняют состав взорвавшегося вещества.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. В ведомстве заявили, что в квартире, которую снимал юноша, нашли материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».