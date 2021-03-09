В Госдуме раскритиковали отказ властей от беби-боксов в России

Минздрав, Минтруд и Минфин не поддержали доработанный законопроект о легализации в России беби-боксов, в которых можно анонимно оставить нежеланного ребенка. Документ поддержали только в Роспотребнадзоре. Об этом РБК рассказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая стала одним из авторов проекта закона.

По ее словам, отказ чиновников от одобрения инициативы аморален, дискредитирует официальную политику в сфере материнства и детства и фактически перечеркивает многолетний опыт спасения детских жизней врачами в России. «В ухудшающихся социально-экономических условиях они [чиновники] лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния "слетят с катушек"», — сказала парламентарий.

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Пушкина отметила, что сейчас некоторые отважные медики на свой страх и риск продолжают обслуживать беби-боксы, несмотря на то, что «им угрожают, терроризируют». Параллельно с этим не желающие оставлять себе ребенка матери не видят другого выхода, кроме как отнести его на помойку. «Мусорный контейнер, ветер треплет целлофановый пакет, и вдруг чей-то полный ужаса крик. Если мы будем отворачиваться от проблемы инфантицида, эти ужасы будут возвращаться снова и снова», — раскритиковала решение властей депутат.

РБК указывает, что свой отказ в Минздраве объяснили тем, что «внесенные уточнения в текст не изменили его концепцию». Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина считает, что российская Конституция и так достаточно защищает право детей на жизнь и охрану здоровья. В Минтруде сообщили, что родители обязаны содержать ребенка, даже если не хотят забирать его из роддома без уважительной причины. Минфин направил свои правки в законопроект, предложив наделить регионы правом самим решать, нужны ли им детские боксы и как эта система будет финансироваться.

Беби-боксы в России существуют с 2011 года, но их работа законодательно не урегулирована. В 2017 году Оксана Пушкина, ныне покойный сенатор Вадим Тюльпанов, депутаты Ирина Роднина и Елена Вторыгина внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагалось дать субъектам право создавать в медучреждениях боксы для приема детей возрастом до четырех недель. Осенью 2020 года профильный комитет Госдумы отклонил проект закона, посчитав его «вредным» в первоначальной версии.