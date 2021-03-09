«Умерший» домашний кот вернулся к владельцу через четыре года

В США хозяин воссоединился со сбежавшим четыре года назад домашним котом по кличке Капитан, которого считал умершим. Об этом сообщается на сайте KJZZ.

Капитана заметили дети в городе Керрвилл, штат Техас. Они отнесли кота в приют для животных, где его обследовал ветеринар Шелби Ки. Специалист обнаружил у питомца чип, благодаря которому нашел контакты его владельца Бутча Майстера, проживающего в городе Литл-Рок, штат Арканзас.

Работники приюта распространили историю Капитана в соцсетях в надежде, что люди помогут коту и его хозяину воссоединиться. Отвезти питомца вызвались супруги Шелли и Джим Сэнди, планировавшие поездку в Литл-Рок.

В понедельник, 8 марта, они забрали кота из приюта и отправились в путь. Майстер встретил семью Сэнди и своего питомца в аэропорту Литл-Рока. Он утверждает, что Капитан остался тем же «милым котенком», несмотря на многолетние скитания по улицам.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сбежавший от хозяйки домашний кот вернулся спустя 14 лет. 51-летняя Мэнди Прайор рассказала, что ее кот по кличке Таз выскочил из дома через открытое окно в ванной комнате.