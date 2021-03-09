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Девушка уличила парня в измене по фитнес-часам

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Кадр: @ladynadiaesse / TikTok

Британская журналистка и ведущая реалити-шоу Celebs Go Dating Надя Эссекс (Nadia Essex) поделилась историей о том, как ей удалось уличить молодого человека в измене благодаря фитнес-часам. Соответствующий ролик появился на ее аккаунте в TikTok.

Девушка приняла участие в тренде, в рамках которого пользователи сети рассказывают о ситуациях, ставших причиной завершения отношений. По словам Эссекс, однажды ее бывший парень вернулся домой под утро после вечеринки у друзей. Героиня материала рассказала, что, проснувшись, она увидела на своих часах уведомление о его ночной физической активности и поняла, что он изменил ей.

«Я получила сообщение на моих FitBit, которые синхронизированы с часами моего парня. В сообщении было сказано, что между двумя и тремя часами ночи, то есть вчера утром, он сжег более 500 калорий», — пояснила британка.

Публикация стала вирусной и набрала больше 416 тысяч просмотров. Подписчики телеведущей похвалили ее и выразили слова поддержки. «Это ужасно, тебе намного лучше без него», «Боже мой, знаешь, FitBit полезны по-разному», «Я как раз сомневалась в том, стоит ли мне покупать эти часы. Угадайте, кто теперь бежит покупать их в срочном порядке», «Рада, что ты от него избавилась!» — писали они.

В октябре 2019 года парень семь раз изменил своей девушке и попытался откупиться кольцом из скрепки. Пользовательница Джести Келли поделилась в соцсетях снимком, на котором изображено тонкое кольцо серебристого цвета без камней. «Мой мужчина принес мне это кольцо после того, как я в седьмой раз поймала его на измене», — подписала она пост, который вызвал критику пользователей сети.

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