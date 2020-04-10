Российский блогер уничтожил косметику своей девушки и разозлил подписчиков

Российский блогер Максим Сендом уничтожил косметику своей девушки, чтобы прославиться в сети, и разозлил подписчиков. Все происходящее он снял на камеру, видео появилось в его TikTok-аккаунте.

В ролике Сендом высыпал содержимое косметички в раковину, поочередно вылил средства из всех тюбиков в воду, а затем раскрошил тени для век и пудру. «Что бы вы сделали на ее месте? @ksu_gladysh, не злись, купим новую», — подписал он пост. Видео стало вирусным: оно набрало 1,7 миллиона просмотров, 205 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев.

Пользователи соцсети были возмущены поведением Сендома. «Объясните, что смешного в порче чужих вещей? Вы не умеете шутить и так собираете просмотры?», «Мне больно на это смотреть», «Я бы из-за этого с тобой рассталась», «Был пацан и нет пацана» — комментировали они.

В апреле снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в социальной сети TikTok. Так, во время самоизоляции юзеры массово начали создавать с помощью макияжа искусственные кровоподтеки и порезы на лице, а затем делать фотографии, имитируя портреты тюремных заключенных. Многие пользователи разглядели в этом тренде расизм и легкомысленное отношение к теме домашнего насилия.

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